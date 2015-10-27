Нападение на военных в Колумбии: погибли 12 человек - ВВС

Об этом сообщил президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос, передает ВВС Украина.

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Инцидент произошел в департаменте Бояка в центральной части Колумбии. Повстанцы использовали взрывчатку и открыли стрельбу. В результате, по предварительной информации, погибли 11 военнослужащих и сотрудник полиции, еще три человека получили ранения.

Президент Сантос обвиняет в нападении вторую по величине повстанческую группировку - Армию национального освобождения (ELN).

Сантос отдал приказ активизировать действия армии против повстанцев.

В настоящее время власти Колумбии ведет мирные переговоры только с крупнейшим повстанческим группировкам в стране - ФАРК. Армия национального освобождения в переговорах участия не принимает.

В конце сентября Сантос сообщил, что мирный договор с ФАРК подпишут через шесть месяцев, а еще через 60 дней после этого леворадикальная группировка начнет разоружаться.

Кроме того, президент Колумбии и лидер повстанцев Родриго Лондоньо, известный под псевдонимом Тимошенко, договорились об учреждении специальных судов для расследования преступлений, совершенных за 50 лет вооруженного конфликта.