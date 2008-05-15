Европарламентарии: Тимошенко предложила Ющенко «щедрый компромисс»

Влиятельные европейские политики обеспокоены перспективой развития демократии в Украине и считают, что на нtq могут поставить крест властные амбиции Виктора Ющенко.

Об этом говорится в совместной статье представителя Германии в Европарламенте (Христианско-демократическая партия) Элмара БРОКА, представителя Италии в Европарламенте (партия Forza Italia) Яся ГАВРОНСКИ и представителя Великобритании в Европарламенте (Консервативная партия) Чарльза ТАННОКА. Материал подготовлен в Проекте Синдикат и обнародован в газете «День».

„Единственный мотив Ющенко, похоже, - это желание нанести вред своему премьер-министру Юлии Тимошенко, которую он считает наибольшей угрозой для своего переизбрания в 2010 г. Чтобы еще сильнее покачнуть положение кабинета Тимошенко, Центробанк Украины под руководством президентского ставленника проводит политику, провоцирующую высокий уровень инфляции. Говорят, что когда Владимира Стельмаха, председателя банка, спросили об этом, он сказал Тимошенко, что его политика уничтожит ее правительство раньше, чем сломает хребет экономике”, - утверждают авторы статьи.

Европейские политики замечают, что „в политике Ющенко также играет с огнем, потеряв поддержку большинства членов созданной им партии «Наша Украина». „Со времени победы 2004 года рейтинг популярности Ющенко упал до 8%. В результате, роль партии свелась к статусу младшего партнера в коалиционном правительстве Тимошенко”, - говорят представители Европарламента.

По их мнению, „хронические колебания и неудачные политические решения Ющенко постоянно подрывают его фундаментальные демократические задатки”. „Увы, похоже, что сейчас он намерен допустить еще один серьезный политический просчет, поддерживая радикальную конституционную реформу, цель которой в создании чисто президентской системы. Это предложение не имеет никаких шансов на успех в украинской Верховной Раде. Ющенко хотел обойти парламент с помощью национального референдума, но Конституционный Cуд Украины вынес решение о том, что лишь парламент имеет право определять, как должна проводиться конституционная реформа”, - констатируют европейцы.

„Ющенко, видимо, не в состоянии спасти себя политически, Европа способна помочь и ему, и демократии в Украине. Тимошенко готова предложить Ющенко компромисс, и европейские лидеры должны убедить Ющенко принять его”, - так очерчивают ситуацию европарламентарии. „Цель ее варианта конституционной реформы - сделать Украину чисто парламентской республикой, сохранив Президента в роли главы государства и главнокомандующего вооруженными силами. Ющенко еще может обеспечить себе почетное место в истории, если вместо того, чтобы вредить и препятствовать Тимошенко при любой возможности, он поддержит ее антикоррупционные инициативы и конституционную реформу, направленную на приближение политической системы Украины к парламентской демократии Европы, а также на облегчение европейской интеграции Украины”, - убеждены представители Европарламента.

„Учитывая, что у Ющенко нет практически никаких шансов победить на следующих президентских выборах, Тимошенко сделала ему щедрое предложение. Если оно будет принято, это обещает Украине, желающей вступить в ЕС и обсуждающей сейчас с ЕС Соглашение о свободной торговле, стабильное, эффективное и демократическое правительство, которое ей так необходимо. Европейские лидеры, которые помогли завершить Оранжевую революцию мирно и демократично, должны опять помочь Украине избежать политического тупика”, - пишут влиятельные представители Германии, Италии и Великобритании в Европарламенте.