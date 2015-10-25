США и Саудовская Аравия увеличат поддержку сирийской оппозиции

В рамках разговора с королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом госсекретарь США Джон Керри достиг договоренности об увеличении поддержки умеренной оппозиции в Сирии, сообщает Газета.ru со ссылкой на PressTV.

Отмечается также, что стороны договорились о продолжении работы над политическим урегулированием конфликта.

Они также обсудили необходимость мобилизации сил международного сообщества для скорейшего достижения мирных целей.

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Как сообщал УНИАН, сирийская оппозиция, сражающаяся с войсками президента Башара Асада к югу от Алеппо, получила новую партию противотанкового оружия американского производства.