Госдума РФ разрешила ответные аресты имущества других стран
Государственная дума РФ в пятницу приняла во втором и в третьем чтениях законопроект, разрешающий российским властям арестовывать зарубежное имущество на своей территории в ответ на арест имущества РФ за рубежом.
Законопроект поддержали 400 депутатов. Теперь его отправят на рассмотрение в Совет Федерации. В случае одобрения сенаторами документ уйдет на подпись к президенту Путину, пишет Русская служба Би-би-си.
Ко второму чтению в законопроект внесли ряд поправок. При этом депутаты отмечают, что поправки не меняют концепцию документа, а лишь уточняют некоторые формулировки.
В частности, уточнено определение имущества иностранного государства. Теперь таковым считается все имущество, которым управляют другие государства, в том числе арендованное.
Законопроект был внесен в Госдуму в августе, первое чтение он прошел в сентябре. Поводом для его внесения стал арест российских активов в Бельгии и Франции в июне.
Бельгийские и французские власти объяснили свой шаг необходимостью принять обеспечительные меры по иску, поданному к России в Гаагский суд акционерами ЮКОСа.
Суд постановил взыскать с России более $50 млрд в качестве компенсации для бывших акционеров нефтяной компании. Россия выплачивать эти средства отказалась.