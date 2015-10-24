Госдума РФ разрешила ответные аресты имущества других стран

Законопроект поддержали 400 депутатов. Теперь его отправят на рассмотрение в Совет Федерации. В случае одобрения сенаторами документ уйдет на подпись к президенту Путину, пишет Русская служба Би-би-си.

Ко второму чтению в законопроект внесли ряд поправок. При этом депутаты отмечают, что поправки не меняют концепцию документа, а лишь уточняют некоторые формулировки.

В частности, уточнено определение имущества иностранного государства. Теперь таковым считается все имущество, которым управляют другие государства, в том числе арендованное.

Законопроект был внесен в Госдуму в августе, первое чтение он прошел в сентябре. Поводом для его внесения стал арест российских активов в Бельгии и Франции в июне.

Бельгийские и французские власти объяснили свой шаг необходимостью принять обеспечительные меры по иску, поданному к России в Гаагский суд акционерами ЮКОСа.

Суд постановил взыскать с России более $50 млрд в качестве компенсации для бывших акционеров нефтяной компании. Россия выплачивать эти средства отказалась.