Еще две страны могут "заморозить" имущество России

О том, что к этим странам обратились с просьбой арестовать имущество Москвы, заявил представитель акционеров компании Тим Осборн, передает ТСН.

Он пояснил, что из-за того, что Кремль отказался уплатить долг, акционеры обратились в суды – в частности, во Франции и Бельгии, которые арестовали имущество России.

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Как сообщал УНИАН, бывшие акционеры ЮКОСа добились арестов активов России в Бельгии и Франции.

В июле 2014 года Европейский суд по правам человека обязал РФ выплатить бывшим акционерам ЮКОСа 1,86 млрд евро. В тот же месяц Третейский суд в Гааге потребовал от РФ выплатить экс-акционерам ЮКОСа более 50 млрд долларов. Россия считает оба решения незаконным и оспаривает их.