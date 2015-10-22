Македония за 5 месяцев потратила на мигрантов более €5 миллионов

Об этом сообщил президент Македонии Гёрге Иванов, пишет ТАСС.

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"Как государство мы доказали, что можем справиться с этим вызовом, хотя все средства практически израсходованы по максимуму", - подчеркнул президент.

По его словам, этот балканский маршрут – самый быстрый для беженцев, и именно он все чаще используется нелегалами, "что очевидно в нынешних условиях - наплыв мигрантов возрастает"

"Нам нужна и материальная, и финансовая помощь, а также есть необходимость в получении оборудования, которое поможет решить данную проблему", - отметил президент Македонии, добавив, что только ведомства, которые обеспечивают безопасность, ежемесячно тратят около €1 млн.

"За эти пять месяцев Македония израсходовала €5 млн незапланированных средств только на цели служб, обеспечивающих безопасность, и это без учета затрат на здравоохранение и услуги министерства труда и социальной политики", - обратил особое внимание Иванов.

Как сообщалось, с начала года в европейские страны по морю прибыли около 600 тысяч мигрантов. Основная часть беженцев едут из Афганистана, Сирии и Ирака. Многие идут пешком из Турции через Грецию, Македонию и Сербию.