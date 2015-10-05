США готовятся к открытию нового фронта против ИГИЛ в Сирии – New York Times

Об этом заявили американские правительственные и военные источники, передает ZN.UA со ссылкой на The New York Times.

Согласно информации источников издания, президент США Барак Обама на прошлой неделе разрешил Пентагону непосредственно предоставлять боеприпасы и, возможно, некоторое вооружение бойцам умеренной сирийской оппозиции, а также поддержал идею интенсификации бомбардировок позиций ИГ с авиабазы в Турции.

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Сообщается, что данная военная операция будет проводится вдали от действий авиации РФ в Сирии, которая бомбит все группировки, которые воюют с режимом сирийского президента Башара Асада.

Ранее УНИАН сообщал, что сирийские повстанцы, которых поддерживают США, обратились к администрации американского президента Барака Обамы с просьбой предоставить им ракеты "земля-воздух" для защиты от российской авиации.