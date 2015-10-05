ИГИЛ в Ираке казнила 70 человек

Боевики террористической организации ИГИЛ в иракской провинции Анбар расстреляли представителей крупного племени аль-бунимар. Об этом, ссылаясь на лидера племенной общины Наима аль-Кауда, пишет "ТАСС".

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По его словам, "боевики ИГ минувшим вечером захватили 70 человек из племени аль-бунимар, проживавших в районе Эс-Сарсар севернее столицы провинции - города Рамади".

"Они были расстреляны экстремистами всего в нескольких километрах от своих домов", - пояснил аль-Кауд.

Все расстрелянные иракцы - это "отцы и сестры тех, кто вступил в ряды армии, полиции или ополчения, чтобы воевать с "Исламским государством", - подчеркнул лидер аль-бунимар.

Как сообщалось ранее, международная коалиция по борьбе с ИГИЛ во главе с США готовится открыть новый фронт на северо-востоке Сирии с целью установить контроль над фактической столицей исламистов, городом Ракка.