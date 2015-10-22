МИД Саудовской Аравии: бомбардировки России только продлевают войну в Сирии

Об этом сообщает Reuters.

«Мы считаем, что вмешательство России в Сирии очень опасно, так как обостряет конфликт», - сказал он. По его словам, их страна ясно дала понять это российской стороне.

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На вопрос может ли президент САР играть какую-либо роль во временном правительстве страны, министр ответил, что «его роль (Асада) состоит в том, чтобы покинуть Сирию».