МИД Саудовской Аравии: бомбардировки России только продлевают войну в Сирии
17:05, 22 октября 2015Мир
835 0
Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил перед встречей со своими коллегами из США, России и Турции о том, что действия российской стороны в Сирии продлевают в стране войну, которая может быть завершена только с безусловным уходом президента Башара Асада из власти в САР.
stat.mil.ru
Об этом сообщает Reuters.
«Мы считаем, что вмешательство России в Сирии очень опасно, так как обостряет конфликт», - сказал он. По его словам, их страна ясно дала понять это российской стороне.
Читайте такжеРФ откинула обвинения в бомбардировке полевого госпиталя в Сирии: "это информационный вброс"
На вопрос может ли президент САР играть какую-либо роль во временном правительстве страны, министр ответил, что «его роль (Асада) состоит в том, чтобы покинуть Сирию».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter