Латвия объявила о грядущей закупке у Швеции ракет для комплексов ПВО

Министерство обороны Латвии объявило о грядущей закупке у Швеции боеприпасов к уже имеющимся у Латвии системам противовоздушной обороны (ПВО) ближнего действия RBS-70.

Речь идет о ракетах Mk2, сообщили Delfi в концерне SAAB, который и поставит необходимую аммуницию.

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Сотрудничество Латвии c SAAB в военном плане длится уже 10 лет. Помимо поставки вооружений, одно из подразделений концерна разработало для Национальных вооруженных сил расцветку пустынного камуфляжа LATPAT, являющегося теперь официальной формой как профессиональных солдат Латвии, так и Земессардзе. Министр Раймонд Вейонис встретился с главой SAAB Dynamics AB в Северных и Балтийских странах Анной Фройд, чтобы подписать договор о закупке ракет Mk2.

"Противовоздушная оборона является одним из нынешних приоритетов укрепления государственной обороны", - указал министр.

Ракеты Mk2 в 2015 и 2016 годах будут закуплены на сумму 3,67 млн евро, а в 2017 году - на 3,12 млн евро.

"Мы очень польщены тем, что Латвия приняла решение и в дальнейшем заказывать ракеты для систем ПВО RBS-70", - сказала Фройд.