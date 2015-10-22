В МИД РФ заявили, что боевики в Сирии получают поддержку из-за рубежа

Об этом сообщает ТАСС.

«У нас имеется информация, что террористические группировки продолжают получать поддержку из-за рубежа. Понятно, что без такой поддержки победа над террористами была бы достигнута гораздо быстрее», - рассказала она.

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Ранее в российском МИД заявили, что сообщения западных СМИ о гибели россиян в Сирии в результате авиаударов являются частью информационной войны.