В МИД РФ заявили, что боевики в Сирии получают поддержку из-за рубежа
15:56, 22 октября 2015Мир
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что группы террористов в Сирии продолжают получать поддержку из-за рубежа, что затрудняет борьбу с ними.
Захарова / REUTERS
Об этом сообщает ТАСС.
«У нас имеется информация, что террористические группировки продолжают получать поддержку из-за рубежа. Понятно, что без такой поддержки победа над террористами была бы достигнута гораздо быстрее», - рассказала она.
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Ранее в российском МИД заявили, что сообщения западных СМИ о гибели россиян в Сирии в результате авиаударов являются частью информационной войны.
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