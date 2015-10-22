СМИ: В Турции задержали россиян, подозреваемых в связях с ИГ

Полиция Стамбула задержала 12 уроженцев Чечни и Дагестана, подозреваемых в причастности к деятельности международной экстремистской группировки "Исламское государство" (ИГ).

С таким утверждением выступила в четверг турецкая газета "Хюрриет дейли ньюс", пишет ТАСС.

Аресты были проведены во время антитеррористического рейда, осуществленного 20 и 21 октября. По данным полицейских источников, задержанный Мухаммед аль-Хадж являлся одним из командиров ячейки ИГ в Чечне. Он был взят под стражу после дачи показаний. Еще двое арестованных, согласно информации издания, входили в число главарей ячеек ИГ в Чечне и Дагестане.

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Газета сообщает, что обыски прошли в домах подозреваемых, за которыми долгое время велась слежка. Согласно опубликованной версии, некоторые из задержанных занимались вербовкой боевиков и часто посещали территорию Сирии.

Рейды проводились в рамках расследования недавнего теракта в Анкаре, жертвами которого стали 102 человека. О причастности задержанных к этому нападению информации пока нет.