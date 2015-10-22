В России предлагают "клеймить" СМИ, получающие иностранные гранты
Член комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Алексей Казаков предлагает ввести специальный знак для СМИ, получающих иностранные гранты.
Об этом сообщает РИА Новости.
"Если законопроект будет принят в первом чтении, я подготовил поправку и буду предлагать ее ко второму чтению — об обязательном введении знака средства массовой информации, которое получает иностранные гранты", — сказал Казаков на расширенном заседании комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи, где обсуждается иностранное финансирование российских СМИ.
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По его мнению, потребитель, открывая газету, должен понимать, чье мнение он читает, кто это мнение оплачивает, и делать выводы.
Ранее депутаты Вадим Деньгин, Александр Ющенко и Вадим Харлов внесли в Госдуму законопроект, который обязывает российские СМИ уведомлять Роскомнадзор об иностранном финансировании в течение 30 дней с момента его получения.
За неисполнение этого требования предусмотрены штрафы от 30 до 50 тысяч рублей для должностных лиц, а для юридических лиц — в размере суммы полученных денежных средств или стоимости полученного имущества.
Неоднократное нарушение данной нормы будет являться основанием для прекращения судом деятельности данного СМИ. Исключение составляют только доходы от рекламы.