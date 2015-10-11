ВВС Ирака нанесли удар по конвою лидера "Исламского государства"

ВВС Ирака нанесли удар по конвою лидера радикальной группировки "Исламское государство" (ИГ) Абу Бакра аль-Багдади в провинции Анбар на западе страны, его судьба неизвестна, цитирует РИА Новости агентство Рейтер со ссылкой на заявление военных.

Как сообщает иракский портал Shafaq News, получивший текст заявления, удар был произведен в соответствии с точными разведданными и координировался военным командованием.

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Отмечается, что в момент удара кортеж аль-Багдади двигался в районе Аль-Карабиля, лидер направлялся на собрание "верхушки" группировки "Исламское государство".

"ВВС Ирака провели также бомбардировку места собрания, уничтожили и ранили многих главарей группировки. Судьба преступника аль-Багдади пока что неизвестна", - говорится в заявлении.

В Ираке сохраняется нестабильная обстановка, спровоцированная, главным образом, крупномасштабным наступлением боевиков из радикальной группировки "Исламское государство". ИГ набрала наибольшую силу во время действий на территории Сирии, где воевала против правительственных сил и приобрела репутацию одной из самых жестоких группировок. В результате действий боевиков погибли несколько тысяч мирных жителей, сотни тысяч стали беженцами и еще несколько тысяч человек находятся в заложниках.

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В июне 2014 года террористы объявили о создании так называемого халифата с собственными законами и органами власти. Халифом был объявлен лидер группировки Абдалла Ибрагим ас-Самараи, известный как Абу Бакр аль-Багдади.