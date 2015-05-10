Жители Филиппин готовятся к мощному тайфуну, началась эвакуация

Жители северо-восточных районов Филиппин готовятся к надвигающемуся тайфуну "Ноул".

Скорость ветра в его эпицентре достигает 180 км/ч, передает Русская служба Би-Би-Си.

Тайфун приближается к острову Лусон.

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Власти провинций Исабела и Кагаян сообщают, что жители прибрежных районов эвакуированы, а во многих районах устроены склады с продовольствием на случай перебоев с доставками.

В связи с надвигающимся тайфуном отменены авиарейсы, приостановлено паромное сообщение.

Кроме того, более 10 тысяч человек были эвакуированы из зоны извержения вулкана Булусан на острове Лусон.