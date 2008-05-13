Путин удивил Запад - Washington Post

Состав нового правительства Владимира Путина доказывает, что он будет играть решающую роль в «тандеме» с президентом России Дмитрием Медведевым. Как пишет газета The Washington Post, самым интригующим стало назначение вице-премьером Игоря Сечина, соратника Путина, который считается одним из представителей жесткой линии Кремля. Кроме того, пишет газета, удивительным стало снижение роли Сергея Иванова, долгое время считавшегося возможным преемником Путина.

Газета.ру