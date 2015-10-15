ЕСПЧ разрешил отрицать геноцид армян

Таким образом, суд признал неправомерным решение суда в Швейцарии, который в 2007 году оштрафовал лидера турецкой Рабочей партии Догу Перинчека. Перинчек уже выигрывал у Швейцарии в 2013 году, когда дело рассматривала Малая палата ЕСПЧ, но Швейцария решила обжаловать то решение, пишет Slon.

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ЕСПЧ окончательно признал, что швейцарский суд нарушил право Перинчека на свободу слова, оштрафовав за высказывания, отрицающие геноцид.

По разным оценкам, в период с 1915 по 1923 год от 500 тысяч до полутора миллионов армян погибли в результате действий Османской империи. В современной Турции факт геноцида отрицают, но президент Реджеп Тайип Эрдоган извинялся перед армянами за действия Османской империи.