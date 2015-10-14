Армия Асада при поддержке российской авиации готовится к масштабной наземной операции - СМИ

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники, близкие к правительству Сирии, передает Лента.ру.

Наступление станет продолжением операции против боевиков в провинции Хама. «В этом районе идет подготовка к масштабному сражению. Задействованы серьезные силы сирийской армии, элитные бойцы "Хезболлы" и тысячи иранцев, которые были переброшены в последнее время», — рассказал один из источников.

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Второй источник добавил, что решение о начале боев в Алеппо уже принято, при этом ставка, по его словам, будет сделана на иранские подразделения.

В настоящее время сирийская армия контролирует западную часть Алеппо, другая часть города находится под контролем боевиков из различных группировок. К северу от Алеппо умеренную оппозицию теснит «Исламское государство».

Как сообщал УНИАН, ранее президент США Барак Обама заявил, что поддержкой Дамаска президент России Владимир Путин демонстрирует плохое руководство, несмотря на утверждения Кремля о том, что он помогает законному правительству бороться против исламистов.