Сегодня - День памяти о публичном сожжении книг нацистами

В Германии вспоминают сжигание нацистами десятков тысяч книг 75 лет назад.

Как передает радиостанция “Немецкая волна”, выступая в Берлине по этому поводу, Президент Германии Хорст КЕЛЛЕР призвал защищать свободу слова.

«Сегодня мы со стыдом вспоминаем об этом. 75 лет назад не только в Берлине, но и по всей Германии десятки тысяч аплодировали и радовались, когда книги Фрейда, Маркса и многих других студенты бросали в огонь», - сказал Х.КЕЛЛЕР.

По его словам, сожжение книг стало символом репрессий по идеологическим соображений и подавления свободы слова.

Справка УНИАН. 10 мая 1933 года в Берлине студенты под руководством нацистов сожгли свыше 20 тысяч книг еврейских, социалистических и пацифистских авторов, в том числе Бертольда Брехта, Зигмунда Фрейда, Максима Горького, Карла Маркса, Генриха Гейне, братьев Маннов, Стефана Цвейга, Эриха Кестнера, Джека Лондона, Эрнеста Хемингуэя - всего 149 авторов.

Это было первой ступенью к идеологическому контролю над литературой. 22 сентября 1933 года был издан декрет о создании Имперской палаты культуры. К 1939 году отдел литературы полностью контролировал работу 2500 издательств, редакций и типографий. Книготорговля - 23 тысячи книжных магазинов - тоже была полем деятельности этого отдела. Публиковаться могли только те писатели, которые прошли регистрацию в палате культуры.

С 1947 года 10 мая в Германии отмечается День памяти о публичном сожжении книг. В 1995 году на исторической площади Бебеля был установлен монумент, представляющий собой помещение в грунте с пустыми книжными полками, сверху накрытое стеклянной плитой.

А в 2006 году Центр европейско-еврейских исследований имени Мендельсона в Потсдаме инициировал создание "Библиотеки сожженных книг". Центр намерен воссоздать 316 из уничтоженных книг, сделав это собрание книг доступным школам и гимназиям, поскольку значимость этих великих писателей неоспорима. В 2006 г. по экземпляру первой книги из "Библиотеки сожженных книг" - подборку сочинений Хуго Пройса, автора проекта Веймарской конституции 1919 года - получили все депутаты бундестага.