ВВС Франции уничтожили в Сирии как минимум 6 французских исламистов

10:08, 12 октября 2015
Мир
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Франция наносит авиаудары по позициям боевиков ИГИЛ.

REUTERS

Об этом в эфире французского телеканала "И-Теле" сообщили в представители администрации премьер-министра Франции Манюэля Вальса, передает "ТАСС".

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"В ходе ударов авиации Франции по Сирии уничтожено не менее шести французских радикальных исламистов", - рассказали они.

Как сообщалось, сирийская оппозиция вышла из мирных переговоров из-за агрессии РФ.

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