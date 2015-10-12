ВВС Франции уничтожили в Сирии как минимум 6 французских исламистов

Об этом в эфире французского телеканала "И-Теле" сообщили в представители администрации премьер-министра Франции Манюэля Вальса, передает "ТАСС".

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"В ходе ударов авиации Франции по Сирии уничтожено не менее шести французских радикальных исламистов", - рассказали они.

Как сообщалось, сирийская оппозиция вышла из мирных переговоров из-за агрессии РФ.