Путин: Задача России в Сирии состоит в "стабилизации законной власти" - BBC

"Наша задача заключается в том, чтобы стабилизировать законную власть и создать условия для поиска политического компромисса", - сказал он в интервью на телеканале "Россия-1", передает BBC Украина.

Путин добавил, что Россия не намерена "ввязываться в межрелигиозные конфликты в Сирии".

"Мы в Сирии ни в коем случае не хотим ввязываться в любые межрелигиозные конфликты. Мы вообще не делаем разницы между шиитами и суннитами", - сказал Путин.

Российский лидер в очередной раз исключил возможность использования Вооруженных сил РФ в наземной операции в Сирии.

"Это исключено. Что бы не случилось, мы не собираемся этого делать, и наши сирийские друзья об этом знают", - сказал он.

По словам Путина, российские военные серьезно готовились к операции в Сирии.

"Мы проводили предварительные мероприятия, которые заключались в том, что мы сосредоточили в нужном нам месте и в нужное время достаточное количество сил и средств. Мы проводили настойчиво и длительное время разведку из космоса и с воздуха. Мы сопоставляли различные виды получаемой информации", - пояснил он.

Кроме этого, Путин заявил, что Россия имеет ракеты дальностью поражения в 4,5 тыс. км, подобные тем, что есть в США.

Он подчеркнул, что речь идет об оружие воздушного базирования, поэтому России может наносить удары на такое расстояние из своего воздушного пространства.

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Сообщалось, что с 30 сентября Россия начала наносить точечные авиаудары по объектам в Сирии.

США, Британия и другие страны НАТО заявляют, что из всех авиаударов, что их российские силы нанесли по территории Сирии, лишь единицы пришлись на позиции джихадистов из группировки "Исламское государство", в то время как основной целью российских военных была умеренная оппозиция к сирийскому президенту Башару Асаду.

Россия отвергает эти обвинения и утверждает, что борется лишь с теми группировками, которые признаны в России террористическими, в частности, с "Исламским государством".

Объявляя о начале военной кампании в Сирии, президент Путин заявил, что Кремль получил соответствующую просьбу от Башара Асада.