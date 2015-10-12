У берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 5,4 балла

09:38, 12 октября 2015
Мир
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Угроза цунами не объявлялась.

Reuters

Об этом, ссылаясь на Геологическую службу США, сообщает ТАСС.

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Эпицентр подземных толчков находился в 80 км от города Ильяпель (административная область Кокимбо). Очаг залегал на глубине 23 км. Магнитуду оценивают в 5,4 балла.

Информации об ущербе и пострадавших не поступало, угроза цунами не объявлялась.

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