Лукашенко получил 83,5% голосов избирателей - ЦИК Беларуси

Об этом сообщила журналистам председатель Центризбиркома Лидия Ермошина, передает БЕЛТА.

При этом более 6% избирателей проголосовали против всех кандидатов.

Окончательные результаты будут озвучены после того, как областные избиркомы и избирком города Минска подпишут итоговые протоколы о голосах за каждого кандидата.

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Также отмечается, что явка избирателей на президентских выборах составила 86,75%.

Ранее УНИАН сообщал, что по данным экзит-полов, Александр Лукашенко побеждает на президентских выборах в Беларуси, набрав 80,3% голосов избирателей.