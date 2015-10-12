Лукашенко получил 83,5% голосов избирателей - ЦИК Беларуси
04:01, 12 октября 2015Мир
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На выборах Президента Беларуси победил Александр Лукашенко, набрав, по предварительным данным, 83,49% голосов.
REUTERS
Об этом сообщила журналистам председатель Центризбиркома Лидия Ермошина, передает БЕЛТА.
При этом более 6% избирателей проголосовали против всех кандидатов.
Окончательные результаты будут озвучены после того, как областные избиркомы и избирком города Минска подпишут итоговые протоколы о голосах за каждого кандидата.
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Также отмечается, что явка избирателей на президентских выборах составила 86,75%.
Ранее УНИАН сообщал, что по данным экзит-полов, Александр Лукашенко побеждает на президентских выборах в Беларуси, набрав 80,3% голосов избирателей.
Лукашенко получил 83,49% голосов избирателей
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