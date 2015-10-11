За Лукашенко проголосовали более 80% белорусов – экзит-пол

Александр Лукашенко побеждает на президентских выборах в Беларуси, набрав 80,3 % голосов избирателей, сообщает ТАСС.

Такие данные сообщил Институт социологии Национальной академии наук Беларуси, проводивший опросы избирателей на выходе с участков.

Белорусские граждане могли отдать свои голоса на более чем 6 тыс. избирательных участков, в том числе, на 49 участках, образованных за пределами страны. Проголосовать могли около 7 млн избирателей.

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Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 11 октября, в Беларуси проходят президентские выборы, главным фаворитом которых является многолетний лидер страны Александр Лукашенко.

Накануне в Минске сотни людей вышли на митинг против фальсификаций на президентских выборах. Общественные активисты опасались, что по итогам голосования может быть использован административный ресурс в пользу Лукашенко.