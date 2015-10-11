КНДР отпраздновала юбилей правящей партии масштабным военным парадом (фоторепортаж)

Как сообщает Deutsche Welle, в столице Северной Кореи Пхеньяне состоялся масштабный военный парад к 70-летию правящей рабочей партии.

Тысячи солдат и военные оркестры прошли парадным шагом к одной из площадей Пхеньяна в сопровождении сотен бронированных машин и военных грузовиков - такие кадры можно было наблюдать на государственном телевидении КНДР. По оценкам наблюдателей, военный парад стал одним из крупнейших в истории страны.

Читайте такжеВ КНДР уволили высокопоставленных чиновников после урегулирования ситуации на границе с Южной Кореей - СМИ

Лидер КНДР Ким Чен Ын принял парад с балкона. Рядом с ним за действом наблюдали военнослужащие высокого ранга и влиятельный член политбюро Коммунистической партии Китая.

В своей речи Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея готова ответить на любую военную атаку со стороны "американских империалистов".