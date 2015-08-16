​Северная Корея пригрозила США неизвестным миру оружием

Угрозы КНДР связаны с ежегодными совместными учениями Южной Кореии и США, передает "Апостроф" со ссылкой на CNN.

Пресс-секретарь Национального комитета обороны КНДР заявил, что усиление военный силы в ходе учений Южной Кореи и США вынуждает "сильнейшую военную силу КНДР дать им отпор".

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В Северной Корее считают предстоящие учения в соседней стране угрозой и грозятся "противостоять не с помощью ядерного оружия и винтовок, а последним наступательным и оборонительным средством, ранее неизвестным миру".

В Госдепе США заверили КНДР в том, что учения абсолютно прозрачны и направлены на укрепление обороны.

Ранее официальный представитель северокорейского министерства иностранных дел заявил, что власти КНДР не заинтересованы в обсуждении заморозки ядерной программы и одностороннего отказа от нее.