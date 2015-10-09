В Сирии убили иранского генерала

11:31, 09 октября 2015
Мир
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Иранский военный советник в чине генерала был убит в Сирии. Об этом сообщает телеканал al-Mayadeen, что базируется в Ливане.

REUTERS

В сообщении называется лишь имя генерала - Хусейн Хамадани и географическое название Алеппо. В то же время не сообщается, когда он был убит и умер он в городе Алеппо или где-то в одноименной провинции, сообщает Европейская правда.

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Генерал Хамадане был командиром Революционной гвардии Ирана. Он возглавлял наступление на протестующих во время протестов на иранских выборах в 2009-2010 годах.

Находился в Сирии в качестве советника правительства Сирии и, как один из руководителей операций элитного иранского подразделения " Эль-Кудс в поддержку сирийского правительства Башара Асада.

Ранее СМИ сообщали, что Россия и Иран несколько месяцев готовили военную операцию в Сирии.

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