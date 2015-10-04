На Мальте во время автошоу Porsche врезался в толпу (видео)

Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на Times of Malta.

В результате инцидента пострадали 26 человек, пятеро находятся в критическом состоянии.

По словам очевидцев, водитель потерял управление после того, как одно из колес автомобиля выехало за пределы трассы. После этого машина на большой скорости снесла ограждение и врезалась в толпу.

По предварительной информации, причиной ДТП стали технические неполадки.