На Мальте во время автошоу Porsche врезался в толпу (видео)

23:59, 04 октября 2015
Мир
2261 0

На Мальте во время автомобильного шоу автомобиль Porsche 918 съехал с трассы и врезался в толпу.

timesofmalta.com

Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на Times of Malta.

В результате инцидента пострадали 26 человек, пятеро находятся в критическом состоянии.

timesofmalta.com

По словам очевидцев, водитель потерял управление после того, как одно из колес автомобиля выехало за пределы трассы. После этого машина на большой скорости снесла ограждение и врезалась в толпу.

timesofmalta.com

По предварительной информации, причиной ДТП стали технические неполадки.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter