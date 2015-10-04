На Мальте во время автошоу Porsche врезался в толпу (видео)
23:59, 04 октября 2015Мир
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На Мальте во время автомобильного шоу автомобиль Porsche 918 съехал с трассы и врезался в толпу.
На Мальте во время автошоу Porsche врезался в толпу / timesofmalta.com
Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на Times of Malta.
В результате инцидента пострадали 26 человек, пятеро находятся в критическом состоянии.
В результате инцидента пострадал 21 человек / timesofmalta.com
По словам очевидцев, водитель потерял управление после того, как одно из колес автомобиля выехало за пределы трассы. После этого машина на большой скорости снесла ограждение и врезалась в толпу.
Машина на большой скорости снесла ограждение / timesofmalta.com
По предварительной информации, причиной ДТП стали технические неполадки.
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