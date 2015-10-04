В Кыргызстане завершилось голосование на парламентских выборах

Об этом сообщает Радио Свобода.

По данным Центризбиркома, по состоянию на 18:00 явка избирателей составляла 45,7%. После завершения голосования премьер-министр Кыргызстана Темир Сариев заявил, что проголосовало более половины от количества избирателей в списках.

ЦИК опубликовала предварительные результаты выборов, по которым семипроцентный барьер преодолевают шесть партий, а больше всего голосов (почти 27%) набрала Социал-демократическая партия Кыргызстана. На втором месте - партия «Республика - Ата-Журт» с примерно 21% голосов.

По информации кыргызстанской службы Радио Свобода, голосование сопровождалось массовыми фальсификациями, в том числе с участием сотен студентов университетов. Среди других нарушений - подвоз избирателей автобусами на избирательные участки, подкуп избирателей. В ряде городов избиратели жаловались, что их имен не было в списках.

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Парламент Кыргызстана избирается на пять лет по пропорциональной системе. На 120 депутатских мандатов претендуют 14 партий, которые выдвинули в своих списках более двух тысяч кандидатов. В Кыргызстане впервые выборы проводятся с применением биометрических технологий идентификации граждан и автоматических считывающих урн.

Ранее УНИАН сообщал, что Кыргызстан разрывает соглашение с США о кооперации. Во вторник, 21 июля, в пресс-службе правительства Кыргызстана отметили, что премьер-министр Темир Сариев подписал постановление о расторжении этого документа.