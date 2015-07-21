Кыргызстан разрывает соглашение о кооперации с США - СМИ

Об этом сообщает Радио Свобода.

Согласно постановлению, соглашение будет денонсировано с 20 августа 2015 года.

Такое решение правительства Кыргызстана было принято после того, как Госдепартамент США присудил кыргызстанскому правозащитнику Азимжану Аскарову, осужденному в Кыргызстане на пожизненное заключение по обвинению в участии в межэтническом конфликте в июне 2010 года, премию «Защитник прав человека». Награждение состоялось 16 июля в Вашингтоне. Награду получил сын правозащитника.

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В посольстве США в Бишкеке заявили, что Вашингтон разочарован намерением Кыргызстана денонсировать двустороннее соглашение.

«Мы изучаем технические последствия такого решения, что может поставить под угрозу программы помощи, которые приносят пользу кыргызстанцам, в частности программы по борьбе с насильственным экстремизмом, повышением экономического роста и созданием рабочих мест, улучшению системы образования, а также программ по поддержке демократического развития Кыргызстана», – говорится в заявлении посольства США в Кыргызстане.

Соглашение между Бишкеком и Вашингтоном было подписано в мае 1993 года и касается вопросов сотрудничества с целью облегчения оказания гуманитарной помощи Кыргызстану. На основании соглашения Кыргызстану оказывалась помощь по ряду программ, которые проводило Агентство США по международному развитию (USAID). Ежегодная помощь по этим программам составляла несколько десятков миллионов долларов.