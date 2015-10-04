Во Франции количество погибших при наводнении увеличилось до 13 человек (фото)

Об этом заявил министр внутренних дел Бернард Казнев, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Le Figaro. Первыми жертвами стихии стали три человека из дома престарелых в коммуне Биот (регион Прованс-Альпы-Лазурный Берег).

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Жертвами стихии также стали три жителя города Валлорис на Лазурном берегу - их автомобиль застрял в тоннеле напротив городского железнодорожного вокзала.

Еще один смертельный случай был зафиксирован в Канне, где утонула 60-летняя женщина.

Сильное наводнение на Лазурном побережье началось после выхода из берегов реки Браг. По прогнозам синоптиков, циклон двигается в сторону побережья Италии.