Die Welt: Яростная расправа Обамы со своей собственной страной

Об этом пишет Клеменс Вергин в своей статье «Яростная расправа Обамы со своей собственной страной», опубликованной на сайте газеты Die Welt.

Если в Америке в школах или университетах происходит резня, то это обязанность президента – выразить траур страны и соболезнования родственникам погибших. После покушения в Community College в Роузбурге, штат Орегон, с 10 погибшими и 7 ранеными, президент США Барак Обама явно отклонился от обычного сценария, когда вечером по восточному поясному времени появился перед прессой.

Скорбь, соболезнования и благодарность оперативным силам были лишь вступлением пресс-конференции, во время которой явно разгневанный президент, казалось, говорил со все большей яростью о свободных законах о приобретении и хранении оружия в стране.

Между тем, ему слишком часто приходилось выходить с такого рода выступлениями, сказал Обама – это 15-й раз за более чем шесть с половиной лет пребывания в должности, когда он должен выражать позицию после резни. «Как я уже говорил несколько месяцев назад, и за несколько месяцев до этого, наших мыслей и наших молитв недостаточно. Они никак не помогают предотвращать подобные инциденты в будущем».

Сообщения о таких покушениях стали рутиной, как и его реакция на них, сказал Обама. «Наши чувства притуплены». Не может быть, чтобы каждому, кто хочет нанести вред другим людям, так легко было получить пистолет.

Он сам, кажется, растерянным, потому что Соединенные Штаты, как «единственная прогрессивная страна в мире, переживает такие массовые расстрелы каждые несколько месяцев». Между тем, в стране оружие есть для каждого мужчины, женщины и ребенка. «Это политическое решение, что что-то подобное происходит каждые несколько месяцев».

Он надеется и молится, «что во время моего пребывания на посту президента я не должен буду возвращаться, чтобы выразить свои соболезнования семьям при таких обстоятельствах. Но из своего опыта в качестве президента, я не могу этого гарантировать». Сказать это было ужасно.

Неконтролируемый гнев американского президента

Орегон имеет относительно свободные законы об оружии, однако в начале августа он ужесточил свои правила. Согласно им, специальная проверка совершеннолетних граждан, которые хотят купить оружие, теперь обязательна не только в лицензированных государством оружейных магазинах, но также и при покупке в Интернете, или при частной покупке или продаже подержанного оружия.

Тем не менее, Обама на пресс-конференции пришел в своего рода контролируемую ярость и обратился к владельцам оружия в стране, спросив, чувствуют ли они себя хорошо защищенными оружейным лобби, которое пресекает на корню любые попытки введения более строгих официальных проверок тех, кто хочет купить оружие.

То, что в дружественных странах, таких как Австралия или Великобритания, является правилом, а именно более жесткий контроль тех, кто покупает оружие, должно быть возможным также и в Соединенных Штатах.

Большинство американцев сейчас выступают за более строгие законы о ношении оружия, заявил президент. Однако, что-то изменится только тогда, когда граждане будут избирать представителей, которые разделяют их взгляды на владение оружием. И, конечно, его, как обычно, обвинят в том, что он политизирует беду. «Но это то, что мы должны политизировать», сказал Обама.

Обама идет на риск

Так же, как Америка стремится защитить граждан от террористических или дорожно-транспортных происшествий, она также должна быть в состоянии сделать что-нибудь с большим количеством людей, которые гибнут из-за применения оружия.

Обама показал на закате своего президентства, что он больше не желает играть по обычным правилам, и что он больше не будет сдерживаться от того, чтобы высказывать свои слова в резкой гневной манере.

Тем не менее, так он идет на значительный риск. Ведь, до сих пор неясно, получил ли террорист из Роузбурга оружие законным или незаконным путем – или у преступления есть террористические предпосылки.