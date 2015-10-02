В США решают, защищать ли обученных ими сирийских повстанцев от российской авиации

Об этом сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Associated Press.

"Военное командование работает над этим вопросом и взвешивает риски, связанные с использованием силы в ответ на нападения россиян", - отмечает издание.

Министр обороны Эштон Картер отказался обсуждать проблему, когда его спросили на этой неделе. Но американские чиновники признали, что это один из вопросов, который поднимается при обсуждении общей стратегии действий администрации США.

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Ранее американские чиновники давали понять, что повстанцы получат поддержку с воздуха в случае, если они подвергаются нападению ИГИЛ или сирийских правительственных войск. В настоящее время лишь около 80 обученных США сирийских повстанцев вернулись в Сирию в боевые подразделения.

До сих пор российские авиаудары наносились по Западной Сирии. Сирийцы, обученные и оснащенные США, в основном находятся на севере.

Обозреватели отмечают, что в случае, если Россия все-таки будет бомбардировать повстанцев, а США решат их защищать, это может спровоцировать тотальную конфронтацию сторон.

Ранее УНИАН сообщал, что глава Пентагона распорядился установить линию связи для переговоров с Россией. Также США намерены получить гарантии невмешательства РФ в активность коалиции, борющейся в Сирии против ИГ.