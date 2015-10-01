Саудовская Аравия отреагировала на военные операции РФ в Сирии, потребовав немедленного их прекращения

Об этом заявил постпред Саудовской Аравии в ООН Абдалла аль-Муаллими, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на агентство Reuters.

"Делегация моей страны выражает глубокую обеспокоенность в связи с военными операциями, которые российские войска провели в Хомсе и Хаме, городах, где нет сил ИГИЛ. Эти нападения привели к множеству невинных жертв. Мы требуем немедленно это прекратить и не возобновлять", - сказал дипломат.

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Аль-Муаллими добавил, что страны, которые еще недавно говорили о своей готовности бороться против терроризма, не могут делать это одновременно поддерживая терроризм сирийского режима.

Ранее Саудовская Аравия допустила возможность смены власти в Сирии военным путем в случае, если Башар Асад откажется покинуть пост президента добровольно.