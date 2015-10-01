СМИ: Российские военные в Сирии дополнительно получают по 62$ в день

Соглано российскому закону от 26 декабря 2005 г. прописан размер суточных для командированных в 193 страны мира. Согласно этому документу в Сирии офицеры будут получать сверх обычного денежного довольствия $62 в день, солдаты - $43, сообщают Ведомости.

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Руководитель Союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова считает, что российские военные не будут отказываться от поездки в Сирию: "За эти места драться будут из-за больших командировочных".

Также издание отмечает, что общая численность российского военного персонала, который может быть задействован в Сирии, включая нанесение авиаударов и доставку военной техники для сирийской армии, составляет около 1500 человек. Об этом СМИ сообщил собеседник, близкий к Министерству обороны.