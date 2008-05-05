Число жертв ургана ”Наргис” возросло до 350 человек

Жертвами урагана "Наргис" в Мьянме, по последним данным, стали более 350 человек, сотни тысяч жителей остались без крова и питьевой воды.

Как сообщает NEW.ru, между тем ожидается, что число погибших может существенно увеличиться по мере того, как туда доберутся отряды поисковиков.

Правительство страны в воскресенье ввело режим чрезвычайного положения в районе бывшей столицы страны Янгона (Рангуна), а также в городах Пегу, Ирравадди, в Монской и Каренской национальных областях страны.

Во всем районе, по которому прошел ураган, повреждены линии электропередач и телефонной связи. Из-за этого остается практически неизвестной ситуация на всей пострадавшей территории.

Координатор системы ООН в регионе заявил, что число жертв может значительно возрасти.

Региональное представительство Красного Креста уже подготовило необходимое оборудование и инвентарь, а также специалистов для отправки в пострадавшие районы. Однако, согласно законодательству, на передвижение иностранных специалистов в зонах стихийных бедствий накладываются ограничения. Между тем власти Мьянмы сообщили, что, "возможно, примут международную гуманитарную помощь, их окончательный ответ по данному "деликатному вопросу" поступит позже". Однако в настоящий момент представители международных организаций по-прежнему не могут совершить поездку в пострадавшие районы.

Тропический циклон "Наргис" пронесся над обширными регионами Нижней и Центральной Бирмы в минувшую субботу - за неделю до назначенного на 10 мая общенационального референдума по вопросу о новой конституции Мьянмы. Ранее военные власти отказались допустить на пункты для голосования независимых, в том числе международных, наблюдателей и намерены вскрывать урны с бюллетенями в присутствии 10 последних из очереди избирателей.