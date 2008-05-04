МИД Грузии опровергает заявления Абхазии о сбитом грузинском самолете

Министерство иностранных дел Грузии назвало "дезинформацией" заявления властей непризнанной республики Абхазия о том, что абхазские силы ПВО сбили в воскресенье очередной грузинский беспилотный самолет-разведчик.

Как передает агентство "Новости-Грузия", пресс-секретарь МИД Грузии Мака ГИГАУРИ озвучила позицию грузинской стороны, назвав это "абсурдом, который имеет одну главную цель - спровоцировать стороны".

Изначально Минобороны Абхазии сообщало об одном сбитом в воскресенье грузинском беспилотнике, а потом объявило о втором.

Как сказал министр обороны непризнанной республики Мераб КИШМАРИЯ, один беспилотный самолет-разведчик был сбит около 16.00 в Очамчирском районе, а второй - на границе с Гальским районом.

Министр отметил, что оба самолета были сбиты наземными средствами ПВО Абхазии.

Ранее ПВО Абхазии уже сбили два грузинских беспилотника. Последний инцидент произошел 20 апреля 2008 года и привел к очередному обострению российско-грузинских отношений. Грузия обвинила Россию в том, что это ее МиГ-29 сбил грузинский беспилотник. ВВС РФ эти утверждения опровергли.