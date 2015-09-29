За счет Китая миротворческие силы ООН увеличат на 40 тысяч человек
Миротворческие силы ООН будут увеличены на 40 тыс. человек - одним из главных участников расширения стал Китай, который также сформировал фонд для нужд ООН объемом $1 млрд.
Президент США Барак Обама заявил на саммите ООН по вопросам миротворческих операций об увеличении контингента миротворцев ООН на 30 тыс. человек. Однако после заявлений стран-участниц саммита эта цифра увеличилась до 40 тыс. По словам Барака Обамы, более 50 стран обязались предоставить свои силы, технику и оборудование, сообщает украинская редакция "Немецкой волны".
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"Мы знаем, что миротворческие операции не являются решением всех проблем, однако они остаются одним из важнейших инструментов для преодоления вооруженных конфликтов", - заявил Барак Обама. "Нам нужно реформировать и модернизировать миротворческие операции, поскольку нынешние комплексные конфликты требуют этого", - сказал президента США.
Декларацию об усилении миротворческих операций подписали более 40 государств, среди них США, Германия, Франция, Украина, Китай и другие. России в списке нет. Кроме 40 тыс. военных и полицейских, миротворческие силы получат 40 вертолетов и 10 полевых госпиталей, сообщила постоянный представитель США в ООН Саманта Пауэр.
Китайский лидер Си Цзиньпинь объявил о создании "постоянного миротворческого полицейского подразделения и формировании резервных сил количеством 8 тыс. военных". Также он заявил о создании 10-летнего фонда мира и развития в $1 млрд. Часть из этих средств будет использована на миротворческие операции.
На данный момент миротворческие силы ООН насчитывают свыше 106 тыс. человек. Они задействованы в выполнении 16 миссий по всему миру.