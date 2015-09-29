За счет Китая миротворческие силы ООН увеличат на 40 тысяч человек

Президент США Барак Обама заявил на саммите ООН по вопросам миротворческих операций об увеличении контингента миротворцев ООН на 30 тыс. человек. Однако после заявлений стран-участниц саммита эта цифра увеличилась до 40 тыс. По словам Барака Обамы, более 50 стран обязались предоставить свои силы, технику и оборудование, сообщает украинская редакция "Немецкой волны".

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"Мы знаем, что миротворческие операции не являются решением всех проблем, однако они остаются одним из важнейших инструментов для преодоления вооруженных конфликтов", - заявил Барак Обама. "Нам нужно реформировать и модернизировать миротворческие операции, поскольку нынешние комплексные конфликты требуют этого", - сказал президента США.

Декларацию об усилении миротворческих операций подписали более 40 государств, среди них США, Германия, Франция, Украина, Китай и другие. России в списке нет. Кроме 40 тыс. военных и полицейских, миротворческие силы получат 40 вертолетов и 10 полевых госпиталей, сообщила постоянный представитель США в ООН Саманта Пауэр.

Китайский лидер Си Цзиньпинь объявил о создании "постоянного миротворческого полицейского подразделения и формировании резервных сил количеством 8 тыс. военных". Также он заявил о создании 10-летнего фонда мира и развития в $1 млрд. Часть из этих средств будет использована на миротворческие операции.

На данный момент миротворческие силы ООН насчитывают свыше 106 тыс. человек. Они задействованы в выполнении 16 миссий по всему миру.