В Госдуме заявили, что США пытались отвлечь внимание общественности от выступления Путина новостью о воде на Марсе

Такое мнение он высказал в понедельник ТАСС.

Российский депутат считает, что выступление Путина на Генассамблее ООН было "центральным".

"В целом выступление Путина - это, конечно, центральный элемент заседания Генассамблеи ООН, к нему был прикован изначально очень большой интерес, и не случайно, что США провели столь существенную и беспрецедентную акцию, как совмещение выступления Путина с пресс-конференцией в NASA, на которой было объявлено, что на Марсе найдена вода, что стало, естественно, "главным мировым событием" для всех англоязычных СМИ", - сказал Никонов.

"Это значит, что речь Путина им надо было перебивать чем-то очень серьезным", - констатировал он.

Читайте такжеУкраинская делегация покинула зал Генассамблеи ООН во время выступления Путина

Как сообщал УНИАН, NASA объявило о раскрытии главной тайны Марса - на планете найдены реки - сезонно появляющиеся потоки соленой жидкой воды. Общая ширина потоков, как правило, не превышает пяти метров. Как отмечают исследователи, соли они обнаружили только в районах протекания сезонных рек.