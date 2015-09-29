В Госдуме заявили, что США пытались отвлечь внимание общественности от выступления Путина новостью о воде на Марсе
Депутат российской Госдумы Вячеслав Никонов уверен, что США стремились "перебить" выступление президента РФ Владимира Путина с трибуны Генассамблеи ООН известием о наличии воды на Марсе
Такое мнение он высказал в понедельник ТАСС.
Российский депутат считает, что выступление Путина на Генассамблее ООН было "центральным".
"В целом выступление Путина - это, конечно, центральный элемент заседания Генассамблеи ООН, к нему был прикован изначально очень большой интерес, и не случайно, что США провели столь существенную и беспрецедентную акцию, как совмещение выступления Путина с пресс-конференцией в NASA, на которой было объявлено, что на Марсе найдена вода, что стало, естественно, "главным мировым событием" для всех англоязычных СМИ", - сказал Никонов.
"Это значит, что речь Путина им надо было перебивать чем-то очень серьезным", - констатировал он.
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