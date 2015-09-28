Завтра в Литве стартуют военно-воздушные учения НАТО

Об этом сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на сайт министерства обороны Литвы.

В учениях примут участие четыре истребителя ВВС Венгрии JAS-39 Gripen, которые базируются на литовской авиабазе в Шяуляе для патрулирования воздушного пространства Балтии, и четверка немецких истребителей Eurofighter Typhoon с эстонской базы Эмари.

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Всего в учениях будут задействованы 20 военных самолетов из Германии, Литвы, Норвегии, Польши, США, Великобритании, а также партнеров альянса - Финляндии и Швеции.

В частности, в учениях примут участие литовский самолет C-27J Spartan, американский воздушный заправщик E-3A, британский самолет дальнего оповещения и контроля E-3D.

Напомним, 18 августа в Европе союзники НАТО начали крупнейшие учения воздушно-десантных войск в Европе в то время, когда наблюдается усиление боев с участием пророссийских террористов на востоке Украины.