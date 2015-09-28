В России установили мемориал в честь "погибшего героя Новороссии"

В Алтайском крае родственники и знакомые погибшего на востоке Украины Ивана Королькова, который воевал на стороне боевиков, установили мемориальную доску во дворе его дома в селе Озерки, передает Русская служба Би-би-си.

Рядом были посажены восемь деревьев - по числу погибших на востоке Украины уроженцев Алтая.

Инициаторы мемориала из региональной организации ветеранов Афганистана и других локальных войн называют его "первой в России памятной доской в честь погибшего героя Новороссии".

Читайте такжеНа "танковых соревнованиях" боевиков "ДНР" взорвался зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10" (фото)

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. Россия поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

С середины апреля 2014 года в Луганской и Донецкой областях продолжается антитеррористическая операция.

По данным экспертов ООН, за 15 месяцев вооруженного конфликта в Украине погибли почти 7 тысяч человек, более 17 тыс. пострадали.