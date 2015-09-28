Боевики "Исламского государства" напали на позиции афганских войск

По словам представителей афганских властей, это был первый крупномасштабный удар боевиков по войскам Афганистана, нанесенный через несколько месяцев после сообщений о том, что экстремистская группировка усиливает свое влияние в стране, передает "Голос Америки".

Читайте такжеВ Афганистане талибы напали на тюрьму: 350 заключенных на свободе, убиты 4 полицейских

Столкновения произошли в горном районе провинции Нангархар, граничащей с Пакистаном. Данные о жертвах расходятся. Власти говорят об убитых 85 боевиках и трех полицейских. Глава района Хаджи Галиб Муджахид сообщил, что в большинстве своем вооруженные боевики были гражданами Пакистана.

По словам Хаджи Галиб Муджахида, "тяжелые потери, понесенные боевиками "Исламского государства", заставили их отступить". Он сообщил, что афганские силовики вернули контроль над постами, захваченными боевиками в ходе атаки.

Экстремистская деятельность "Исламского государства" в Афганистане сконцентрирована в основном в провинции Нангархар, где за последние месяцы произошли столкновения боевиков группировки с Талибаном. В результате обе стороны потеряли несколько десятков человек убитыми.