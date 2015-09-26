В Чили снова мощное землетрясение, власти объявили эвакуацию с части побережья

Сильное землетрясение магнитудой 6,3 произошло в пятницу вечером в центральных районах Чили, сообщает РИА Новости со ссылкой на национальный сейсмологический центр южноамериканской страны.

Эпицентр подземных толчков располагался в области Кокимбо, пострадавшей недавно в результате мощного землетрясения магнитудой 8,3.

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По данным сейсмологов, нынешнее землетрясение не создает условий для образования цунами. Тем не менее власти объявили эвакуацию с части побережья страны, которая была отменена через непродолжительное время.

На минувшей неделе в Чили произошло мощное землетрясение магнитудой 8,3, а затем в течение нескольких дней в стране были зафиксированы десятки подземных толчков разной магнитуды. Жертвами стихии стали 13 человек.