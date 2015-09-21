Новое мощное землетрясение произошло в Чили

В этой же области на минувшей неделе произошло сильное землетрясение магнитудой 8,3, в результате чего погибли 13 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США.

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Пока данных о жертвах и разрушениях в результате последних подземных толчков нет.

На территории Чили высокая сейсмическая активность. В конце февраля 2010 года в этой южноамериканской стране в результате землетрясения магнитудой 8,8 и последовавшего за ним цунами погибли более 500 человек.

Как сообщал УНИАН, в пятницу у побережья Чили были зафиксированы несколько подземных толчков магнитудой от 4,7 до 5,4. В ночь на четверг произошло землетрясение магнитудой 8,3. Эпицентр толчков располагался в 54 км к северо-западу от Ильяпеля. За землетрясением последовали афтершоки магнитудой 6,4 и 7,0. По последним данным, число погибших составляет 13 человек, еще шесть человек числятся пропавшими без вести. В воскресенье у берегов страны произошло землетрясение магнитудой 5,4. Эпицентр подземных толчков располагался в 36 км к юго-западу от города Овалье.