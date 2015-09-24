Bloomberg: Путин сказал, что планирует удары по Исламскому государству с США или без них

Президент Владимир Путин полон решимости укреплять единственный военный аванпост России на Ближнем Востоке, и готовится к запуску односторонних авиаударов против Исламского государства изнутри Сирии, если США отвергнет его предложение присоединиться к силам, сказали два человека, знакомые с вопросом.

Об этом пишут Генри Майер, Донна Абу-Наср и Илья Архипов в своей статье «Путин сказал, что планирует удары по Исламскому государству с США или без них», опубликованной на сайте Bloomberg.com.

Однако, курс действий, который предпочитает Путин, - чтобы Америка и ее союзники согласились координировать свою кампанию против террористической группы с Россией, Ираном и сирийской армией, - до сих пор вызывала сопротивление в администрации Обамы, по словам человека, близкого к Кремлю и советника Министерства обороны в Москве.

Российская дипломатия перешла в овердрайв, поскольку Путин стремится избежать краха подвергающегося атакам режима Башара аль-Асада, давнего союзника, который воюет и 4 с половиной года в гражданской войне, и с суннитскими экстремистами, выступающими под знаменем Исламского государства. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прилетел в Москву для переговоров с Путиным в понедельник, а за ним – президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник.

Потеснить Асада

Предложение Путина, которое Россия направила США, призывает к «параллельному курсу» совместных военных действий, за которыми следует политический переход от Асада, ключевого требования США, сообщает третье лицо. Инициатива будет центральным элементом однодневного визита Путина в Нью-Йорк в Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 28 сентября, который может включать в себя переговоры с президентом США Бараком Обамой.

«Россия надеется, что здравый смысл возобладает, и Обама примет протянутую руку Путина», сказала Елена Супонина, старший аналитик по Ближнему Востоку в Институте стратегических исследований, который консультирует Кремль. «Но Путин будет действовать в любом случае, даже если этого не произойдет».

Наращивание военной мощи Путиным в Сирии в последние недели обеспокоило американских чиновников, которые все еще возмущены его аннексией Крыма и поддержкой повстанцев в Украине, что стало причиной американских и европейских санкций, которые помогли подтолкнуть российскую экономику к рецессии.

США готовы обсудить координацию ударов, чтобы избежать враждебных инцидентов с российскими самолетами, но Америка и ее союзники не получали «конкретного» предложения от Москвы и не будут включать силы Асада в свои действия, заявил чиновник в Вашингтоне, на условиях анонимности.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, не сразу ответил на текстовое сообщение с просьбой прокомментировать это.

Истребители

Россия отправила две десятка истребителей на новый аэродром вблизи прародины Асада Латакии и перебросила сотни военнослужащих на авиабазу ​​и близлежащий порт, согласно спутниковым снимкам и отчетам СМИ в Москве. Кремль заявил на прошлой неделе, что Россия может начать боевые действия, если правительство в Дамаске попросит помощи.

Любое вооруженное вмешательство России будет координироваться с Ираном, главным союзником Сирии, и правительством Асада, заявил советник Министерства обороны.

Кремль уже составил запрос верхней палате парламента на одобрение привлечения 2000 военнослужащих ВВС в Сирию, но еще должен официально его подать, сказали два человека, знакомых с вопросом.

Путин разочарован сдержанностью США в реакции на его предложения, и готов действовать в одиночку в Сирии, если будет необходимо, сказал один из них.

У Путина, который пришел к власти после борьбы с исламистскими сепаратистами на Кавказе в 1999 году, есть основания опасаться укрепления джихадистов в Сирии. В их число входят около 2000 русскоязычных, согласно данным МИД в Москве, что повышает угрозу нападения внутри России.

«Восприимчивые» США

Авиаудары, возглавляемой США коалиции, по оценкам, лишили Исламское государство около 30 процентов территории, которую они когда-то удерживали. Тем не менее, группа сохраняет контроль над примерно половиной Сирии и ключевыми провинциями в соседнем Ираке. Боевые действия в Сирии травмировали Ближний Восток, там погибли по меньшей мере 250 000 человек, это заставило сотни тысяч людей искать убежища в Европе.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил в среду, что США становятся все более «восприимчивыми» к позиции Москвы. США смягчила два пункта своей политики в Сирии – то, что Асад должен уйти немедленно, и что они не будут вести переговоры с его правительством, согласно комментариям госсекретаря Джона Керри 17 сентября.

На следующий день США и российские начальники обороны провели прямые переговоры, впервые после начала конфликта в Украине. Они согласились продолжать диалог, чтобы предотвратить столкновения между их силами в Сирии.

Саудовская Аравия

Саудовская Аравия, которая вооружает сирийских повстанцев, готова принять предложение России, что Асад останется на посту президента в течение переходного периода, если он лишится своих полномочий, по словам Анвара Ешки, отставного Саудовского генерала, который возглавляет ближневосточный центр стратегических и правовых исследований в Джидде.

Участие России в Сирии поможет обеспечить стабильность в регионе и укрепить шансы победить Исламское государство, сказал Ешки по телефону. Сирийская оппозиция должна «идти рука об руку с Россией», сказал он.