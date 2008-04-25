Чехия поможет открыть в Днепропетровске центр информации о НАТО
22:06, 25 апреля 2008Мир
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Об этом сообщил Юрий Ехануров
При поддержке Чехии в начале июня в Днепропетровске будет открыт центр информирования общества о НАТО.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ сегодня на совместной пресс-конференции в Праге с министрами обороны стран Вышеградской четверки (Чехия, Словакия, Польша и Венгрия).
«В начале июня в важном индустриальном центре Украины – Днепропетровске - будет открыт центр информирования о НАТО при помощью чешской стороны», - сказал он.
Ю.ЕХАНУРОВ также поблагодарил всех министров обороны стран Вышеградской четверки за помощь, которую они оказывают в контексте информирования о НАТО.
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