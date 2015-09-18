В Германии исламисты пытаются завербовать беженцев в свои ряды – контрразведка

Об этом заявил Глава внутренней разведки Германии Ханс-Георг Маассен, пишет Украинская правда со ссылкой на Reuters.

"Мы заметили, как салафиты действуют в образе меценатов и помощников. Они намеренно ищут контакт с беженцами, а затем приглашают их в определенные мечети, чтобы завербовать их для своих целей", - сообщил он.

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Маассен развеял опасения, что "Исламское государство" может попытаться направить в Германию террористов под видом беженцев.

По его словам, маршруты, через которые беженцы попадают в Европу, являются слишком опасными для террористов, так как есть риск погибнуть в дороге.