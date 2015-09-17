Парламент Черногории принял резолюцию о поддержке интеграции в НАТО

Об этом сообщает ТАСС.

За вступление страны в Североатлантический альянс выступили 50 депутатов из 79, участвовавших в голосовании. 26 высказались против, трое воздержались.

По словам вице-спикера парламента Милутина Симовича, состоявшееся голосование - "это сигнал того, что парламент убедительно поддерживает интеграцию в НАТО".

Представители нескольких оппозиционных партий и независимые депутаты заявили, что необходимо провести в стране референдум по вопросу членства в НАТО.

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В резолюции говорится, что НАТО будет "гарантией территориальной целостности и суверенитета Черногории, дальнейшего укрепления верховенства закона и демократии, прав человека и национальных меньшинств и качества жизни для каждого гражданина и всего общества".

Членство в альянсе, как указано в документе, будет способствовать укреплению международного политического положения страны. "Черногория тем самым становится союзником крупнейших мировых держав и партнером в принятии важных решений, касающихся не только ее, но также региональной и глобальной безопасности", - подчеркивается в резолюции.

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Как сообщал УНИАН ранее, вице-президент США Джо Байден в телефонном разговоре с премьер-министром Черногории Мило Джукановичем заявил, что Вашингтон готов поддержать приглашение страны в НАТО уже в этом декабре.