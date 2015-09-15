США готовы в декабре поддержать вступление Черногории в НАТО

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Как ожидается, официальное приглашение стать членом альянса Черногория получит в декабре на встрече министров иностранных дел стран, входящих в НАТО.

США готовы поддержать приглашение при условии, что руководство Черногории продолжит курс реформ и постарается повысить общественную поддержку членства страны в НАТО.

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Джо Байден также похвалил проведенные в Черногории реформы в области обороны, разведки и судопроизводства и призвал руководство страны приложить больше усилий для борьбы с организованной преступностью и коррупцией.

Год назад альянс решил начать интенсивные переговоры с Черногорией по поводу членства в НАТО, однако решение о приглашении страны в альянс было отсрочено до конца 2015 года.

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Як повідомляв УНІАН, официальный представитель министерства иностраннх дел (МИД) России Мария Захарова заявила, что в случае вступления Швеции в НАТО, это потребует ответных шагов с российской стороны. "Присоединение Швеции к НАТО имело бы военно-политические и внешнеполитические последствия, которые потребовали бы необходимых ответных шагов с российской стороны", - подчеркнула Мария Захарова.