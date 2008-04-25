Литва блокирует переговоры ЕС и России

Странам Европейского Союза не удалось достичь согласия по поводу разблокирования переговоров по новому соглашению о стратегическом партнерстве с Россией из-за позиции Литвы, передает ИТАР-ТАСС.

По сообщениям дипломатических источников, на завершившейся в четверг вечером встрече представителей стран ЕС при центральных органах Евросоюза Литва обусловила свое согласие на начало переговоров выполнением Россией ряда ее требований.

Условия Вильнюса касаются гарантий поставок российской нефти на литовский нефтеперерабатывающий завод, а также российской позиции в отношении "конфликтов на территории Грузии и Молдовы".

Председательствующая в ЕС Словения выдвинула предложения, учитывающие позицию Вильнюса, которые будут рассмотрены на следующей встрече представителей стран ЕС во вторник в Люксембурге.

Ранее начало переговоров блокировала Польша, однако отозвала свое вето, когда Москва отменила запрет на импорт польского мяса.

В России отмечают, что ЕС в вопросе о стратегическом партнерстве с ней стал заложником новых членов из числа бывших советских республик, находящихся в непростых отношениях с бывшим партнером по СССР.